Украинский спортсмен погиб в результате атаки россиян по Житомирской области
Алексей Петренко (Фото: Национальная федерация самбо Украины)
16-летний украинский самбист Алексей Петренко погиб 2 июня во время российского обстрела села Березня Житомирской области.
Об этом сообщает Национальная федерация самбо Украины.
Петренко занимался самбо с 2008 года, был воспитанником отделения борьбы самбо ДЮСШ Житомирского горсовета, кандидатом в мастера спорта Украины. Занимал призовые места на областных и всеукраинских соревнованиях.
«Война оборвала юную жизнь, все планы, мечты и надежды. Алексею было всего 16 лет. Алексей навсегда останется среди нас, в нашей памяти!
Теперь он навсегда в почетной команде с другими нашими Ангелами Спорта, которых забрала эта проклятая война!
Наши сердца полны траура и скорби. Мы искренне соболезнуем матери Алексея, его родным и близким. Вечная память и Царство небесное. Никогда не простим рашистским убийцам их преступления", — говорится в сообщении НФСУ.
