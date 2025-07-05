Украинский спортсмен погиб в результате атаки россиян по Житомирской области

Об этом сообщает Национальная федерация самбо Украины.

Петренко занимался самбо с 2008 года, был воспитанником отделения борьбы самбо ДЮСШ Житомирского горсовета, кандидатом в мастера спорта Украины. Занимал призовые места на областных и всеукраинских соревнованиях.

Реклама

«Война оборвала юную жизнь, все планы, мечты и надежды. Алексею было всего 16 лет. Алексей навсегда останется среди нас, в нашей памяти!

Теперь он навсегда в почетной команде с другими нашими Ангелами Спорта, которых забрала эта проклятая война!

Наши сердца полны траура и скорби. Мы искренне соболезнуем матери Алексея, его родным и близким. Вечная память и Царство небесное. Никогда не простим рашистским убийцам их преступления", — говорится в сообщении НФСУ.

Мы писали, что защищая Украину, погиб призер чемпионата мира по боевому самбо.