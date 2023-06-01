«Осколок остановился рядом с сердцем». Отца украинской баскетболистки серьезно ранили на войне

1 июня, 16:09
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Александра Хоменчук с мячом (Фото:БК Горизонт)

Александра Хоменчук с мячом (Фото:БК Горизонт)

Александра Хоменчук уверена, что ангел-хранитель спас жизнь ее отцу на фронте.

Бывшая баскетболистка сборной Украины в интервью изданию «Зеркало» рассказала, почему ее отец попал на войну и как едва не погиб во время обстрела.

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«Отцу уже 60 лет, но он считает своим долгом защищать страну. Долго добивался, чтобы его отправили на фронт. Настаивал: «Я вас многих перебегаю — только пустите». Искал пути, как попасть на передовую…

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Осколок угодил в грудную клетку. Сантиметр-полтора от сердца. В тот день ангел-хранитель отца отлично поработал. Все началось с того, что утром им привезли хорошие каски. По-моему, шведские. И первый осколок застрял именно в ней. Дальше отец пошел помогать раненому товарищу. Бросил в окопе оружие, которое позже нашли в раздробленном состоянии. То есть если бы он остался на прежней позиции, то погиб бы", — рассказала Хоменчук.

Ранее мы писали, что сборную России по баскетболу не пустили в квалификацию Олимпиады-2024.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Баскетбол Российско-украинская война

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