Национальный рекорд Украины. Медальный зачет Паралимпиады-2022 12 марта, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Александра Кононова (по центру) и Ирина Буй (справа) завоевали золото и бронзу в лыжной гонке (Фото:REUTERS/Issei Kato)

НВ публикует медальный зачет по итогам восьмого дня на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине 12 марта.



С 4 по 13 марта 2022 года в Пекине проходят ХІІІ зимние Паралимпийские игры, на которых успешно выступает сборная Украины, которая установила национальный рекорд по количеству наград и по итогам девяти дней занимает второе место в медальном зачете.

На счету украинцев уже 28 медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

Сегодня, 12 марта, украинцы пополнили копилку тремя медалями: Александра Кононова завоевала золотую медаль в лыжной гонке 10 км в классах LW6−8, Ирина Буй в этой же дисциплине стала бронзовой призеркой, а Дмитрий Суярко занял третье место в лыжной гонке 12,5 км в классах В1−3.

Медальный зачет:

Фото: google.com

Ранее на Олимпиаде-2022 в Пекине Украина завоевала только одну медаль — серебряным призером стал фристайлист Александр Абраменко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.