Национальный рекорд Украины. Медальный зачет Паралимпиады-2022
Александра Кононова (по центру) и Ирина Буй (справа) завоевали золото и бронзу в лыжной гонке (Фото:REUTERS/Issei Kato)
НВ публикует медальный зачет по итогам восьмого дня на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине 12 марта.
С 4 по 13 марта 2022 года в Пекине проходят ХІІІ зимние Паралимпийские игры, на которых успешно выступает сборная Украины, которая установила национальный рекорд по количеству наград и по итогам девяти дней занимает второе место в медальном зачете.
На счету украинцев уже 28 медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Сегодня, 12 марта, украинцы пополнили копилку тремя медалями: Александра Кононова завоевала золотую медаль в лыжной гонке 10 км в классах LW6−8, Ирина Буй в этой же дисциплине стала бронзовой призеркой, а Дмитрий Суярко занял третье место в лыжной гонке 12,5 км в классах В1−3.
Медальный зачет:
Ранее на Олимпиаде-2022 в Пекине Украина завоевала только одну медаль — серебряным призером стал фристайлист Александр Абраменко.
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