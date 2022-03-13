Украина с национальным рекордом заняла второе место в медальном зачете Паралимпиады-2022

13 марта, 16:06
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Украина завоевала 11 золотых медалей (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Украина завоевала 11 золотых медалей (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

В последний день Паралимпиады-2022 в Пекине Украина завоевала еще одну золотую медаль, обновив национальный рекорд по количеству наград, в том числе золотых.

В завершающий день соревнований золотую награду завоевали украинские паралимпийцы в открытой эстафете 4×2,5 километра в паралыжной гонке.

На счету Украины 29 медалей: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

Таким образом, Украина установила национальный рекорд не только по общему количеству медалей, но и по количеству золотых наград.

До этого рекордом Украины было по 25 наград на Паралимпиадах 2006 и 2014 годов.

Первое место в медальном зачете занял Китай, а третьей стала Канада.

Медальный зачет

google.com
Фото: google.com

Ранее на Олимпиаде-2022 в Пекине Украина завоевала только одну медаль — серебряным призером стал фристайлист Александр Абраменко.

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Теги:   Пекин Паралимпийские игры

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