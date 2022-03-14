«Это политика, оказывается». Украинским спортсменам запретили выйти на церемонию закрытия Паралимпиады в Пекине в масках с надписью «мир» 14 марта, 19:40 Цей матеріал також доступний українською Украина заняла второе место в медальном зачете Паралимпиады в Пекине (Фото:Tala Harach via Facebook)

Украинские спортсмены столкнулись с дискриминацией во время церемонии закрытой Паралимпиады-2022 в Пекине.

Руководитель пресс-службы Национального паралимпийского комитета Украины Наталья Гарач рассказала на своей странице в Facebook, что украинским спортсменам запретили выйти на церемонию закрытия Паралимпийских игр в масках с надписью «мир».

Запрет объяснили тем, что подобная инициатива украинцев имеет политический подтекст.

«Ну что, церемония закрытия, а я бы сказала громкое закрытие дверей Паралимпиады-2022, где на презентационном видео почти нет Украины, хотя она — вторая по результату, не было ни одного спортсмена в ролике из наших трех подиумов, но это такое.

Мы готовились к этому дню тоже, несмотря на то, что нас тщательно обыскивали, это уже становится плохой привычкой. Мы надели эти маски, на которых только одно слово — мир.

Но вдруг прибежало море людей и попросили нас их снять. Никаких политических заявлений нам здесь заявили. Мир — это политика, как оказалось, друзья.

То, что мир жизненная необходимость они, к сожалению, поймут только тогда, когда бомбы будут падать на их дома, когда будут гибнуть их дети.

Нам все же удалось постоять в этих масках, пока шел наш прапороносец Виталий Лукьяненко. Может, не так долго, как хотелось. Но удалось", — написала Гарач.

Сообщалось, что Украина с национальным рекордом заняла второе место в медальном зачете Паралимпиады-2022.





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