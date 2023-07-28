«Мне стыдно быть частью этой системы». Бойфренд Харлан отреагировал на позорную дисквалификацию украинской фехтовальщицы 28 июля, 13:38 Самеле поддержал Харлан (Фото:Луиджи Самеле via Instagram)

Луиджи Самеле, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию и бойфренд Ольги Харлан, отреагировал на дисквалификацию украинской фехтовальщицы с чемпионата мира.

Самеле опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором выразил поддержку Харлан и заявил о своем разочаровании решением Международной федерации фехтования.

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«Я рос мечтателем. Но с годами понял, что мы не живем в сказочном мире. В течение карьеры я увидел и понял больше вещей, чем когда-либо до этого. Сегодня мне впервые стыдно быть частью этой системы!

Системы, где высокомерие побеждает честность. Системы, где тот, кто может вам помочь, ждет только вашей неудачи. Почувствовал сегодня это не на своей шкуре, а того человека, который мне дорог.



Того человека, который за любовь к этому виду спорта рискнул всем и был предан. В тишине! В самой потрясающей тишине, которую я когда-либо слышал.



Я горжусь тем, что всегда боролся за свои идеалы и буду продолжать это делать. И я тобой горжусь", — написал Самеле.

Ранее Ольга Харлан отреагировала на свою дисквалификацию на чемпионате мира.

