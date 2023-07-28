«Мне стыдно быть частью этой системы». Бойфренд Харлан отреагировал на позорную дисквалификацию украинской фехтовальщицы

28 июля, 13:38
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Самеле поддержал Харлан (Фото:Луиджи Самеле via Instagram)

Самеле поддержал Харлан (Фото:Луиджи Самеле via Instagram)

Луиджи Самеле, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию и бойфренд Ольги Харлан, отреагировал на дисквалификацию украинской фехтовальщицы с чемпионата мира.

Самеле опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором выразил поддержку Харлан и заявил о своем разочаровании решением Международной федерации фехтования.

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«Я рос мечтателем. Но с годами понял, что мы не живем в сказочном мире. В течение карьеры я увидел и понял больше вещей, чем когда-либо до этого. Сегодня мне впервые стыдно быть частью этой системы!

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Системы, где высокомерие побеждает честность. Системы, где тот, кто может вам помочь, ждет только вашей неудачи. Почувствовал сегодня это не на своей шкуре, а того человека, который мне дорог.

Того человека, который за любовь к этому виду спорта рискнул всем и был предан. В тишине! В самой потрясающей тишине, которую я когда-либо слышал.

Я горжусь тем, что всегда боролся за свои идеалы и буду продолжать это делать. И я тобой горжусь", — написал Самеле.

Ранее Ольга Харлан отреагировала на свою дисквалификацию на чемпионате мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ольга Харлан Фехтование Дисквалификация

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