Украинский стронгмен Кордияка стал самым сильным человеком Европы 2 апреля, 15:18 Украинский стронгмен Павел Кордияка (Фото:Giants Live/Facebook)

В Лидсе (Великобритания) состоялся турнир среди стронгменов Europe’s Strongest Man. Украинский спортсмен Павел Кордияка стал самым сильным человеком Европы, набрав 57,5 очка.

Об этом сообщает управление молодежи и спорта Львовской ОГА.

Второе место на турнире среди стронгменов занял также украинец Алексей Новиков, получивший 53,5 очка. На третьем месте оказался латвиец Айварс Шмаукстелис — 51,5.

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Павел Кордияка в 2020 году победил чемпионат Украины среди стронгменов, а Алексей Новиков был самым сильным человеком Европы в прошлом году.