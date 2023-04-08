Первая Олимпиада современности. Десять фактов, которые вы не знали 8 апреля, 10:27 Церемония открытия Игр-1896 (Фото:wikipedia.org)

В эти дни 1896 года произошло событие, которое на века изменило спортивный мир. С 6 по 15 апреля в Греции прошли первые Олимпийские игры современности.

«Объявляю первые международные Олимпийские игры в Афинах открытыми. Да здравствует Греция. Да здравствует ее народ», — слова короля Георга І начали новую эру.

Какой была первая Олимпиада? В Афинах на старт вышел 241 спортсмен. Они разыграли 43 комплекта медалей в 9 видах спорта — борьба, велоспорт, гимнастика, легкая атлетика, плавание, стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование.

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Больше всего золотых медалей выиграла сборная США — 20. По общему количеству наград опередила всех Греция — 47.

Мы собрали для вас топ-10 интересных фактов об Олимпиаде-1896.

1. Победителям Игр-1896 вручали оливковую ветвь и серебряную медаль. Первые олимпийские чемпионы получали награды с изображением Зевса и богини Ники как символа победы.

2. Победитель марафона грек Спиридон Луис получил в награду бесплатные услуги портного и парикмахера, 10 коров, 30 баранов и 10 центнеров шоколада.

3. В беге на 100 победил американец Том Берг. Перед началом забега над ним все смеялись, поскольку Берг первым в истории использовал низкий старт.

4. Лишь в одном виде спорта было разрешено выступать профессионалам. Отдельно были проведены соревнования среди «маэстро» — преподавателей фехтования.

5. Как и их древний аналог, первые современные Олимпийские игры были исключительно мужскими. То есть, женщины не допускались к соревнованиям.

6. Этого вида спорта вы не увидите на современных Играх, но в Афинах-1896 он был — это лазание по канату. В соревнованиях учитывались высота, на которую залез спортсмен (максимальная — 14 метров), время и стиль преодоления.

7. Олимпийские соревнования по плаванию организовали отдельно для людей одной профессии. Только моряки Королевского флота Греции могли проплыть 100 метров в матросской одежде.

8. Первым олимпийским чемпионом в истории стал американец Джеймс Коннолли, который выиграл соревнования в тройном прыжке. По возвращении в США Конноли был отчислен из Гарвардского университета из-за того, что поехал на Игры без разрешения учебного заведения.

9. Церемония закрытия Игр должна была пройти 14 апреля, однако из-за дождя она была перенесена на следующий день, на 15 апреля.

10. Киевлянин Николай Риттер подал заявку на участие в соревнованиях по борьбе, стрельбе и фехтованию. Однако уже в Афинах отказался участвовать в Олимпийских играх.

Напомним, что МОК объяснил, как будет определять нейтральность российских и белорусских спортсменов.