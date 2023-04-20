Первое интервью Шумахера после трагедии: что с ним не так 20 апреля, 17:00 Шумахер получил тяжелую травму головы 10 лет назад (Фото:Скриншот)

Немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал статью, представленную как эксклюзивное интервью с Михаэлем Шумахером.



Двухстраничный материал под названием «Моя жизнь полностью изменилась» был опубликован на первой странице журнала вместе с фотографией Шумахера под заголовками «Первое интервью» и «Мировая сенсация».

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Публикация в журнале Die Aktuelle / Фото: Скриншот

«Моя жизнь полностью изменилась после падения. Это было ужасное время для моей жены, детей и всей семьи», «Я был настолько травмирован, что месяцами лежал в искусственной коме, иначе мой организм не мог бы справиться со всем», — якобы рассказывает Шумахер журналистам.

Однако интервью оказалось обманом, пишет The Guardian. Die Aktuelle использовал программу искусственного интеллекта, которая отвечала на вопросы вместо легендарного гонщика. Об этом в журнале было написано мелким штрифтом, что ввело в заблуждение многих читателей.

Напомним, что семикратного чемпиона Формулы-1 не видели с тех пор, как он получил черепно-мозговую травму. В конце декабря 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах. Семья держит в строжайшем секрете всю информацию о здоровье легендарного гонщика.

Ранее сын Михаэля Шумахера поделился трогательным фото с отцом в день его рождения.