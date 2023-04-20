Первое интервью Шумахера после трагедии: что с ним не так

20 апреля, 17:00
Поделиться:
Шумахер получил тяжелую травму головы 10 лет назад (Фото:Скриншот)

Шумахер получил тяжелую травму головы 10 лет назад (Фото:Скриншот)

Немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал статью, представленную как эксклюзивное интервью с Михаэлем Шумахером.

Двухстраничный материал под названием «Моя жизнь полностью изменилась» был опубликован на первой странице журнала вместе с фотографией Шумахера под заголовками «Первое интервью» и «Мировая сенсация».

Видео дня

Публикация в журнале Die Aktuelle (Фото: Скриншот)
Публикация в журнале Die Aktuelle / Фото: Скриншот

«Моя жизнь полностью изменилась после падения. Это было ужасное время для моей жены, детей и всей семьи», «Я был настолько травмирован, что месяцами лежал в искусственной коме, иначе мой организм не мог бы справиться со всем», — якобы рассказывает Шумахер журналистам.

Читайте также:
«Десять лет как в тюрьме». Друг Михаэля Шумахера рассказал, как живет жена легендарного гонщика

Однако интервью оказалось обманом, пишет The Guardian. Die Aktuelle использовал программу искусственного интеллекта, которая отвечала на вопросы вместо легендарного гонщика. Об этом в журнале было написано мелким штрифтом, что ввело в заблуждение многих читателей.

Напомним, что семикратного чемпиона Формулы-1 не видели с тех пор, как он получил черепно-мозговую травму. В конце декабря 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах. Семья держит в строжайшем секрете всю информацию о здоровье легендарного гонщика.

Ранее сын Михаэля Шумахера поделился трогательным фото с отцом в день его рождения.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Михаэль Шумахер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X