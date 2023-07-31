Кратко и доступно. Стало известно, что Харлан сказала россиянке после победы в скандальном поединке 31 июля, 17:50 Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась воспоминаниями о победе над россиянкой Анной Смирновой, которой она не пожала руку.



Украинская спортсменка призналась, что повела себя профессионально.

«Очень много вопросов об этом, очень много я слышала: «О, надеемся, ты скажешь что-нибудь плохое». Нет.

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В первую очередь я вела себя профессионально, я честно выиграла этот бой. Но я ей сказала, что я ей не пожму руку. Все. Я сказала: «Я не пожму тебе руку», — рассказала Харлан в интервью Tribuna.

Напомним, Ольга Харлан победила россиянку в первом раунде одиночного выступления, однако затем была дисквалифицирована за то, что не пожала ей руку. В итоге FIE приостановила дисквалификацию украинки, а МОК пригласил ее на Олимпийские игры в Париже.



Ранее сообщалось, что сборная Украины осталась без медалей чемпионата мира по фехтованию.