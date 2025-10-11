Пидручный назвал клоуном легендарного Фуркада, которому «больно» из-за отстранения россиян и белорусов

11 октября, 22:52
Пидручный — украинский биатлонист (Фото: vitleo_sport)

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный остался недоволен высказываниями шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада о российских и белорусских спортсменах.

Фуркад ранее заявил, что ему «больно» из-за недопуска биатлонистов и лыжников из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. «На их месте я был бы раздавлен из-за того, что наказан за действия моих руководителей», — отметил француз.

«Каким был, таким и остался», — написал Пидручный в комментариях в Instagram, добавив эмодзи с клоунами.

Комментарий Пидручного (Фото: instagram.com/p/DPrV2c2iG02/?img_index=1)
Напомним, биатлонистов и лыжников из РФ и Беларуси отстранили от международных соревнований после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

В 2022 году Фуркад стал членом Международного олимпийского комитета как представитель комиссии спортсменов МОК.

Ранее мы писали, что российских биатлонистов не пустили к отбору на Олимпиаду-2026.

