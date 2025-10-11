Пидручный назвал клоуном легендарного Фуркада, которому «больно» из-за отстранения россиян и белорусов
Пидручный — украинский биатлонист (Фото: vitleo_sport)
Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный остался недоволен высказываниями шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада о российских и белорусских спортсменах.
Фуркад ранее заявил, что ему «больно» из-за недопуска биатлонистов и лыжников из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. «На их месте я был бы раздавлен из-за того, что наказан за действия моих руководителей», — отметил француз.
«Каким был, таким и остался», — написал Пидручный в комментариях в Instagram, добавив эмодзи с клоунами.
Напомним, биатлонистов и лыжников из РФ и Беларуси отстранили от международных соревнований после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.
В 2022 году Фуркад стал членом Международного олимпийского комитета как представитель комиссии спортсменов МОК.
Ранее мы писали, что российских биатлонистов не пустили к отбору на Олимпиаду-2026.