«Далеки даже от хороших». Пидручный откровенно рассказал об условиях подготовки биатлонистов в Украине

По словам Пидручного, в Украине нет ни одного сертифицированного стадиона, а также существуют большие проблемы с лыжероллерными трассами, что значительно усложняет подготовку спортсменов и их конкуренцию на международном уровне, сообщает Tribuna.com.

«Относительно подготовки биатлонистов, именно об условиях в Украине, то конечно, что они далеки даже от хороших. У нас нет ни одного сертифицированного стадиона. И даже проблема не в этом, а что в маленьких городах нет просто лыжероллерных трасс. А те, которые были на севере Украины, уничтожены российской агрессией.

На западе Украины у нас один центр в Яворове, во Львовской области (Западный реабилитационный центр). В Буковеле стадион недостроенный, на нем опасно еще тренироваться полноценно, а стадион в Тысовке сейчас в таком состоянии, что летом там практически невозможно полноценно проводить лыжероллерные тренировки. В Тернополе стрельбище соответствует хорошим нормам для тренировок, но как таковой лыжероллерной трассы нет", — рассказал Пидручный.

