Чемпионка мира отстранена от соревнований за кражу в аэропорту — был ограблен Duty free

10 октября, 10:39
Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино ограбили Duty free (Фото: instagram.com/benedetta.pilato)

Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино ограбили Duty free (Фото: instagram.com/benedetta.pilato)

Итальянские пловчихи Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино отстранены на 90 дней из-за дела о краже в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Сингапура.

Как сообщает пресс‑служба Федерации плавания Италии (FIN), в августе 20‑летняя Пилато и 22‑летняя Тарантино были задержаны полицией в аэропорту Сингапура из‑за кражи парфюмерии.

На камерах видеонаблюдения было видно, что Тарантино специально спрятала духи в сумочку Пилато.

Спортсменки были задержаны местными властями, но затем освобождены при содействии итальянских дипломатических представителей.

Пилато и Тарантино не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет со 2 по 7 декабря в Польше.

Пилато является чемпионкой мира (Будапешт-2022) и рекордсменкой мира на дистанции 50 метров брассом среди женщин. В ее активе также победы на чемпионатах Европы 2021 и 2022 годов.

