Французский пловец побил рекорд легендарного Фелпса, который держался 15 лет — видео

23 июля, 21:28
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Леон Маршан (Фото:REUTERS/Isei Kato)

Леон Маршан (Фото:REUTERS/Isei Kato)

Французский пловец Леон Маршан вписал свое имя в историю, установив новый мировой рекорд.

На чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке 21-летний спортсмен выиграл заплыв на 400 метров комплексным плаванием, показав время 4:02,50, что стало новым мировым рекордом.

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Предыдущий мировой рекорд в этом виде принадлежал легендарному американцу Майклу Фелпсу, который во время Олимпиады-2008 в Пекине преодолел эту дистанцию за 4:03,84.

https://twitter.com/WorldAquatics/status/1683102824681594880?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1683102824681594880%7Ctwgr%5E9a9a460ab5d9d3e3c40d498ddb8472b38c5b9582%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F634815-video-frantsuz-marshan-pobiv-naystarshiy-svitoviy-rekord-u-plavanni

Примечательно, что тренером Маршана является Боб Боуман, который ранее тренировал Фелпса.

Сообщалось, что в сентябре 2020 года швед Арман Дюплантис превзошел рекорд украинца Сергея Бубки (6,14 м) на открытом воздухе, который держался 26 лет.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Плавание Майкл Фелпс

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