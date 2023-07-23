Французский пловец побил рекорд легендарного Фелпса, который держался 15 лет — видео 23 июля, 21:28 Леон Маршан (Фото:REUTERS/Isei Kato)

Французский пловец Леон Маршан вписал свое имя в историю, установив новый мировой рекорд.

На чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке 21-летний спортсмен выиграл заплыв на 400 метров комплексным плаванием, показав время 4:02,50, что стало новым мировым рекордом.

Видео дня

Предыдущий мировой рекорд в этом виде принадлежал легендарному американцу Майклу Фелпсу, который во время Олимпиады-2008 в Пекине преодолел эту дистанцию за 4:03,84.

Примечательно, что тренером Маршана является Боб Боуман, который ранее тренировал Фелпса.

Сообщалось, что в сентябре 2020 года швед Арман Дюплантис превзошел рекорд украинца Сергея Бубки (6,14 м) на открытом воздухе, который держался 26 лет.

