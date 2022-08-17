Украинский пловец выиграл золото на чемпионате Европы
Михаил Романчук опередил ближайшего преследователя на три секунды (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)
Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.
На старте заплыва лидировал итальянец Грегорио Пальтриньери, однако в дальнейшем Романчук вышел вперед и финишировал первым, опередив серебряного призера на 3 секунды.
Третьим финишировал Дамьена Жоли из Франции, преимущество украинца над которым составило 15 секунд.
Результаты заплыва:
1. Михаил Романчук (Украина) — 14:36.10
2. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 14:39.79
3. Дамьен Жоли (Франция) — 14:50.86
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Риме с 11 по 21 августа, а соревнования по плаванию завершатся 17 августа.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по артистическому плаванию заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме.
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