Доказали эффективность бойкота. Международная федерация дзюдо вынуждена разделить турниры между Украиной и Россией 18 августа, 10:06 С россиянами не соревнуемся (Фото:IJF)

В IJF дали возможность набрать рейтинговые олимпийские баллы в первую очередь украинцам, а уже потом россиянам и белорусам.



Международная федерация дзюдо (IJF), хоть и допускает к соревнованиям спортсменов из России, однако приглашает их не на все топовые турниры. Что повлияло на такое решение IJF рассказывает главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва.

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«Как я понимаю, IJF зная нашу позицию, что мы не участвуем в соревнованиях, где присутствуют так называемые «нейтральные спортсмены», была вынуждена принять такое решение, чтобы разделить турниры и развести наши команды.

Мы много слышим о неэффективности бойкота, так как раз в нашем виде спорта это сыграло положительную роль. Я считаю, что это достаточно веское достижение, которое позволило нашим спортсменам участвовать в олимпийском отборе, и наши лидеры уже за год до Олимпиады гарантировали себе олимпийские лицензии. Поэтому говорить о бесперспективности бойкота не стоит.

Мы были первыми, кто бойкотировал соревнования еще в прошлом году, когда их впервые допустили к стартам, и после этого их более чем на полгода отстранили от всех турниров. И сейчас под нашим давлением Международная федерация вынуждена была разделить турниры, чтобы дать возможность набрать рейтинговые баллы в первую очередь нам, а уже потом россиянам и белорусам", — заявил Дуброва в интервью пресс-службе Федерации дзюдо Украины.

Напомним, что наша команда отказалась ехать на чемпионат мира по дзюдо из-за допуска туда России.

Ранее мы писали, что на чемпионате мира по дзюдо запретили российскую символику.