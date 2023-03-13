«Слава герою. Отомстим». В боях за Бахмут погиб украинский легкоатлет
Роман Полищук был питомцем Ирины Пустовойт (Фото:ФЛАУ via Instagram)
Под Бахмутом в бою с российскими оккупантами погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук.
Полищук погиб под Бахмутом несколько дней назад, сообщает Федерация легкой Атлетики Украины.
Роман Полищук был воспитанником известного украинского тренера Ирины Пустовойт.
«Ужасные потери, болезненные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить ВСУ. Потому что если не они, то никто. Слава герою. Слава Украине. Отомстим», — говорится в сообщении Федерации.
Сообщалось, что во время последнего обмена военнопленными в Украину вернулся легкоатлет Дмитрий Витковский.