«Слава герою. Отомстим». В боях за Бахмут погиб украинский легкоатлет 13 марта, 16:44 Роман Полищук был питомцем Ирины Пустовойт (Фото:ФЛАУ via Instagram)

Под Бахмутом в бою с российскими оккупантами погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук.

Полищук погиб под Бахмутом несколько дней назад, сообщает Федерация легкой Атлетики Украины.

Роман Полищук был воспитанником известного украинского тренера Ирины Пустовойт.

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«Ужасные потери, болезненные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить ВСУ. Потому что если не они, то никто. Слава герою. Слава Украине. Отомстим», — говорится в сообщении Федерации.

Сообщалось, что во время последнего обмена военнопленными в Украину вернулся легкоатлет Дмитрий Витковский.