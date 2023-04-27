Под Бахмутом погиб 23-летний украинский спортсмен 27 апреля, 13:27 Станислав Макайда погиб 24 февраля 2023 года (Фото:Хотинські вісті)

В боях за Бахмут погиб 23-летний украинский волейболист Станислав Макайда.

Об этом сообщает Комитет по вопросам молодежи и спорта в Telegram.

Макайда погиб 24 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания.

Читайте также: Известный украинский фигурист погиб под Бахмутом

Он воевал в составе десантно-штурмового взвода 4 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0224.

Видео дня

В гражданской жизни Макайда занимался волейболом и выступал за ряд команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях.



Ранее сообщалось, что под Бахмутом пропал без вести экс-футболист молодежной команды донецкого Шахтера, 26-летний военнослужащий ВСУ Михаил Костенко.