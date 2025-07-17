Ударился об ограждение. 19-летний итальянский велогонщик погиб после ужасного падения

Как сообщает RaiNews, он попал в тяжелую аварию во время первого этапа престижной молодежной гонки Giro della Valle d’Aosta, проходившего в итальянском муниципалитете Понте.

По предварительным данным, Привитера во время спуска на большой скорости потерял равновесие после удара о неровность дороги. Во время падения у спортсмена слетел шлем, он ударился о металлическое ограждение, получив тяжелую черепно-мозговую травму. Привитеру в критическом состоянии доставили в больницу в Аосте, где он впоследствии скончался.

«Это огромная трагедия, которую невозможно описать словами. Я никогда не мог представить себе подобное. Сейчас все материалы должны быть переданы полиции и Международному союзу велосипедистов», — заявил Риккардо Морет, директор гонки.

В связи с трагедией, организационный комитет отменил второй этап гонки, который должен был состояться сегодня. Соревнования возобновятся в пятницу, 18 июля, перед стартом запланирована минута молчания в память о Привитере.

Самуэле был одним из 130 молодых гонщиков, которые стартовали в этом сложном турнире, охватывающем более 500 км трасс. Гонка считается одной из самых престижных в категории U-23.

