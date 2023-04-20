За границей трагически погиб 19-летний украинский велосипедист 20 апреля, 09:32 Кобзарь был в резервном составе олимпийской сборной Украины по велоспорту (Фото:Алексей Касьянов via Facebook)

19-летний украинский велосипедист Павел Кобзарь погиб в результате аварии.

Об этом сообщил представитель Ukraine Cycling Academy Алексей Касьянов в Facebook.

В комментарии Касьянов уточнил, что парня насмерть сбила машина.

По словам Касьянова, трагедия произошла за границей и нужны средства, чтобы вернуть тело спортсмена в Украину.

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Кобзарь был в резервном составе олимпийской сборной Украины по велоспорту.



«Чтобы вернуть тело парня на родную землю, нужно 10 000 евро. Это непосильная сумма для родителей в наше время, которые тяжело переживают потерю. Просим помощи всех небезразличных», — написал Касьянов, добавив реквизиты.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком трагически погиб чемпион Украины по велоспорту Валентин Тедоренко.