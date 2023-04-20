За границей трагически погиб 19-летний украинский велосипедист

20 апреля, 09:32
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Кобзарь был в резервном составе олимпийской сборной Украины по велоспорту (Фото:Алексей Касьянов via Facebook)

Кобзарь был в резервном составе олимпийской сборной Украины по велоспорту (Фото:Алексей Касьянов via Facebook)

19-летний украинский велосипедист Павел Кобзарь погиб в результате аварии.

Об этом сообщил представитель Ukraine Cycling Academy Алексей Касьянов в Facebook.

В комментарии Касьянов уточнил, что парня насмерть сбила машина.

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По словам Касьянова, трагедия произошла за границей и нужны средства, чтобы вернуть тело спортсмена в Украину.

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Кобзарь был в резервном составе олимпийской сборной Украины по велоспорту.

«Чтобы вернуть тело парня на родную землю, нужно 10 000 евро. Это непосильная сумма для родителей в наше время, которые тяжело переживают потерю. Просим помощи всех небезразличных», — написал Касьянов, добавив реквизиты.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024XMmjJP1eezCQUeTUe5Tb2x9kyi9ZhQur8NKsqC3YRfvv55WwHDf7DF1wMhVyznCl&id=100002094667821&paipv=0&eav=AfaSf_qA1BWbiX3kT0xOLkOwS6P6IHlC-NrTLnB1yjcpWgePnD9tAL06uo-sjD1NBAU&_rdr

Ранее сообщалось, что в Кропивницком трагически погиб чемпион Украины по велоспорту Валентин Тедоренко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Велосипедисты Смерть

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