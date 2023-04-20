За границей трагически погиб 19-летний украинский велосипедист
Кобзарь был в резервном составе олимпийской сборной Украины по велоспорту (Фото:Алексей Касьянов via Facebook)
19-летний украинский велосипедист Павел Кобзарь погиб в результате аварии.
Об этом сообщил представитель Ukraine Cycling Academy Алексей Касьянов в Facebook.
В комментарии Касьянов уточнил, что парня насмерть сбила машина.
По словам Касьянова, трагедия произошла за границей и нужны средства, чтобы вернуть тело спортсмена в Украину.
Кобзарь был в резервном составе олимпийской сборной Украины по велоспорту.
«Чтобы вернуть тело парня на родную землю, нужно 10 000 евро. Это непосильная сумма для родителей в наше время, которые тяжело переживают потерю. Просим помощи всех небезразличных», — написал Касьянов, добавив реквизиты.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком трагически погиб чемпион Украины по велоспорту Валентин Тедоренко.