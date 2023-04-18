В Кропивницком трагически погиб чемпион Украины по велоспорту — СМИ
Валентин Тедоренко (Фото:facebook.com/ucfukraine)
В понедельник, 17 апреля, в Кропивницком произошла смертельная авария. Под колесами легкового автомобиля погиб известный спортсмен.
Автомобиль сбил многократного чемпиона Украины по велоспорту Валентина Тедоренко, сообщают Новости Кировоградщины.
«На тренировке трагически погиб мастер спорта, многократный чемпион Украины по велоспорту Валентин Тедоренко. Выражаем искренние соболезнования семье», — подтвердила гибель спортсмена Федерация велосипедного спорта Украины в Facebook.
Ранее в боях за Бахмут погиб украинский велогонщик Константин Денека.