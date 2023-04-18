Ранее в боях за Бахмут погиб украинский велогонщик Константин Денека .

« На тренировке трагически погиб мастер спорта, многократный чемпион Украины по велоспорту Валентин Тедоренко. Выражаем искренние соболезнования семье », — подтвердила гибель спортсмена Федерация велосипедного спорта Украины в Facebook .

В понедельник, 17 апреля, в Кропивницком произошла смертельная авария. Под колесами легкового автомобиля погиб известный спортсмен.

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies