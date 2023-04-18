В Кропивницком трагически погиб чемпион Украины по велоспорту — СМИ

18 апреля, 12:17
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Валентин Тедоренко (Фото:facebook.com/ucfukraine)

Валентин Тедоренко (Фото:facebook.com/ucfukraine)

В понедельник, 17 апреля, в Кропивницком произошла смертельная авария. Под колесами легкового автомобиля погиб известный спортсмен.

Автомобиль сбил многократного чемпиона Украины по велоспорту Валентина Тедоренко, сообщают Новости Кировоградщины.

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«На тренировке трагически погиб мастер спорта, многократный чемпион Украины по велоспорту Валентин Тедоренко. Выражаем искренние соболезнования семье», — подтвердила гибель спортсмена Федерация велосипедного спорта Украины в Facebook.

Видео дня

Ранее в боях за Бахмут погиб украинский велогонщик Константин Денека.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Велоспорт

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