Во второй раз в истории. Польша разгромила Италию и стала чемпионом Европы по волейболу 17 сентября, 08:28 Сборная Польши по волейболу (Фото:REUTERS)

В финале Евро-2023 итальянская сборная не сумела навязать борьбу сопернику.

Первый и второй сеты прошли под большим преимуществом поляков, которые вели в счете и не позволяли опоненту диктовать свои условия.

Третий сет подарил больше борьбы — итальянцы вели в счете, контролировали ситуацию, но Польша сумела вернуться и выиграть его.

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В результате трех сетов сборная Польши разгромила Италию и выиграла Евро-2023 по волейболу.

Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины. Финал



Италия — Польша — 0:3 (20:25, 21:25, 23:25)

Польша во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы. Впервые им это удалось в 2009 году. Отметим, что Италия проиграла пятый финал волейбольного Евро.

В матче за бронзу победу одержала сборная Словении, которая обыграла Францию со счетом 3:2. Напомним, сборная Украины на этом турнире вылета в ¼ финала, проиграв Словении.