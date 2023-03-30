«Декларация о неподдержке войны». В Польше назвали условие для допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам на своей территории 30 марта, 16:44 Камиль Бортничук поставил условие россиянам и белорусам (Фото:rmf24.pl)

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук озвучил критерии для допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на территории своей страны.

По словам Бортничука, к турнирам на территории Польши могут быть допущены только те спортсмены из РФ и Беларуси, которые официально заявят, что не поддерживают войну против Украины, сообщает RMF FM.

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В частности, такое требование к спортсменам из стран-агрессорок будет перед этапом Кубка мира по фехтованию, который должен пройти в Польше.

«Мы пригласим только россиян и белорусов, которые подпишут декларацию о неподдержке войны, и об их оппозиции к военным преступлениям, в совершении которых Международный уголовный суд в Гааге обвиняет Владимира Путина. Если российский спортсмен подпишет такую декларацию, я сердечно приглашу его в Польшу и европейский спорт», — сказал Бортничук.

Ранее сообщалось, что Польша не допустит российских и белорусских спортсменов в Европейские игры, которые будут проходить в Кракове.