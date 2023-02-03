Польша заявила, что Олимпиаду в Париже могут бойкотировать 40 стран в случае допуска РФ и Беларуси

3 февраля, 04:04
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В МОК ранее допустили участие в Олимпиаде россиян и белорусов под нейтральным флагом (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

В МОК ранее допустили участие в Олимпиаде россиян и белорусов под нейтральным флагом (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что коалиция стран, которые будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допущения РФ и Беларуси, может достигнуть 40 стран.

Об этом сообщает BBC.

Министр отметил, что к коалиции могут присоединиться, в частности, США, Великобритания и Канада. Бортничук считает, что такого количества будет достаточно, чтобы сделать проведение соревнований бессмысленным.

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Ранее в МОК заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.

27 января президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "объединить всех спортсменов со всего мира", в том числе российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований "на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии".

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Польша Беларусь Олимпийские игры

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