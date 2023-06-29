Чехия запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях в стране 29 июня, 18:51 Протест против участия России в Олимпийских играх (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Олимпийский комитет Чехии также выступил против любой формы участия России и Беларуси в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как сообщает Sport.cz, правительство Чехии запретило российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. Такое предложение исходило от спортивных федераций и было поддержано руководством Национального агентства спорта. Также правительство запретило своим атлетам выступать в соревнованиях на территории России.

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Ранее Польша не пустила российских и белорусских спортсменов на Европейские игры в Кракове.

Напомним, что сборные России и Беларуси не было допущены к чемпионату мира по хоккею 2024 года, который пройдет в Праге и Остраве.