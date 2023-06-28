Нужна вторая операция. Президент Федерации каноэ Украины попал в серьезное ДТП на Европейских играх
Игорь Сливинский (справа) получил серьезные травмы (Фото:Федерации каноэ Украины)
Президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский попал в ДТП в Кракове, где проходят Европейские игры-2023.
Об этом сообщает Федерация каноэ Украины в Facebook.
Сливинский в результате аварии получил тяжелые травмы и был прооперирован. Сейчас он находился в больнице в Кракове, где ожидает повторное хирургическое вмешательство.
Федерация обратилась к неравнодушным за финансовой помощью для лечения Сливинского, добавив реквизиты для перевода средств.
Ранее сообщалось, что нападающий римского Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле вместе с дочерьми попал в серьезную аварию в Риме.