Нужна вторая операция. Президент Федерации каноэ Украины попал в серьезное ДТП на Европейских играх 28 июня, 18:48 Игорь Сливинский (справа) получил серьезные травмы (Фото:Федерации каноэ Украины)

Президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский попал в ДТП в Кракове, где проходят Европейские игры-2023.

Об этом сообщает Федерация каноэ Украины в Facebook.

Сливинский в результате аварии получил тяжелые травмы и был прооперирован. Сейчас он находился в больнице в Кракове, где ожидает повторное хирургическое вмешательство.

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Федерация обратилась к неравнодушным за финансовой помощью для лечения Сливинского, добавив реквизиты для перевода средств.

Ранее сообщалось, что нападающий римского Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле вместе с дочерьми попал в серьезную аварию в Риме.