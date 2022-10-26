Украинский баскетбольный клуб поднялся в тройку лидеров группы Еврокубка
Прометей одержал вторую победу в Еврокубке (Фото:Prometey)
Украинский баскетбольный клуб Прометей победил турецкий Бурсаспор со счетом 90:84 в 3-м туре Еврокубка и поднялся на третье место в своей группе.
Начало первой четверти было за Бурсаспором, который имел преимущество в восемь очков, однако Прометей сумел переломить ход игры и выиграл партию с преимуществом в два очка.
Во второй четверти шла равная борьба и украинский клуб сумел пойти на большой перерыв выигрывая 42:39.
В третьей партии Прометея удалось увеличить преимущество до шести очков, которое он сохранил до конца матча.
Самым результативным баскетболистом матча стал игрок Прометея Джиан Клавелл, на счету которого 26 очков, 3 подбора и 2 ассиста.
Прометей поднялся на третье место, однако на данный момент не все команды сыграли свои матчи 3-го тура.
В следующем туре 2 ноября Прометей на выезде сыграет против испанского Ховентута.
Прометей (Украина) - Бурсаспор (Турция) 90:84 (23:21, 19:18, 26:23, 22:22)
Турнирная таблица
В первом туре Прометей победил Литкабелис (82:71), а во втором проиграл Брешии (70:104).