Украинский баскетбольный клуб одержал историческую победу в Еврокубке 12 октября, 21:28 Прометей успешно стартовал в Еврокубке (Фото:БК Прометей)

Украинский баскетбольный клуб Прометей одержал победу в первом в своей истории матче Еврокубка, втором по престижности международного турнира Европы.

В первом туре турнира Прометей в Риге обыграл литовский Литкабелис со счетом 82:71.

Украинский клуб выиграл две первые четверти и ушел на большой перерыв с преимуществом в 12 очков. В третьей четверти Литкабелису удалось сократить разрыв в счете, однако в заключительной партии Прометей довел матч до победы.

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Самым результативным игроком в составе Прометея стал Джиан Клавелл, который набрал19 очков, совершил 3 передачи и 3 подбора.



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В следующем туре Прометей сыграет против итальянской Брешии. Матч состоится 19 октября.

Прометей (Украина) - Литкабелис (Литва) 82:71 (22:17, 21:14, 16:22, 23:18)

Ранее сообщалось, что российские баскетбольные клубы не допустили к розыгрышу Евролиги, самого престижного турнира Европы.