Украинский баскетбольный клуб одержал историческую победу в Еврокубке
Прометей успешно стартовал в Еврокубке (Фото:БК Прометей)
Украинский баскетбольный клуб Прометей одержал победу в первом в своей истории матче Еврокубка, втором по престижности международного турнира Европы.
В первом туре турнира Прометей в Риге обыграл литовский Литкабелис со счетом 82:71.
Украинский клуб выиграл две первые четверти и ушел на большой перерыв с преимуществом в 12 очков. В третьей четверти Литкабелису удалось сократить разрыв в счете, однако в заключительной партии Прометей довел матч до победы.
Самым результативным игроком в составе Прометея стал Джиан Клавелл, который набрал19 очков, совершил 3 передачи и 3 подбора.
В следующем туре Прометей сыграет против итальянской Брешии. Матч состоится 19 октября.
Прометей (Украина) - Литкабелис (Литва) 82:71 (22:17, 21:14, 16:22, 23:18)
Ранее сообщалось, что российские баскетбольные клубы не допустили к розыгрышу Евролиги, самого престижного турнира Европы.