Украинский баскетбольный клуб разгромил соперника и вышел в полуфинал Еврокубка 19 апреля, 21:15 В полуфинале Прометей сыграет против Тюрк Телекома (Фото:БК Прометей)

Украинский Прометей со счетом 80:57 победил греческий Промитеас в четвертьфинале Еврокубка, второго по силе турнира Европы, и вышел в полуфинал.

Прометей выиграл первую четверть с преимуществом девять очков, а во второй увеличил свое преимущество до 14 баллов.

Во второй половине встречи украинский клуб продолжил доминирование, увеличивая разрыв в счете и в итоге выиграл с разницей в 25 очков.

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Самым результативным игроком матча стал американский форвард Прометея Диджей Стефенс, набравший 17 очков.



В полуфинале Прометей сыграет против турецкого Тюрк Телекома, который в четвертьфинале обыграл немецкий Ульм (86:76). Полуфинальные матчи состоятся 25-26 апреля.

Прометей (Украина) — Промитеас (Греция) 80:55 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17)



Сообщалось, что Прометей стал победителем своей группы, а в 1/8 финала победил немецкий Гамбург (87:79).