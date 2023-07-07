Украинский баскетбольный клуб узнал соперников в Еврокубке 7 июля, 21:14 В прошлом сезоне Прометей дошел до полуфинала (Фото:БК Прометей)

Сегодня, 7 июля, состоялась жеребьевка следующего сезона баскетбольного Еврокубка, где сыграет украинский Прометей.

Об этом сообщает официальный сайт Прометея.

Прометей попал в группы А, где его соперниками будут такие команды: Хапоэль Тель-Авив (Израиль), Ховентут (Испания), Цедевита-Олимпия (Словения), Париж (Франция), Реер Венеция (Италия), Вулвз Вильнюс (Литва), Бешикташ (Турция), Гамбург Тауэрс (Германия), Лондон Лайонз (Великобритания).

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Матчи пройдут с 3 октября 2023 года по 7 февраля 2024-го. Команды сыграют друг с другом по два матча.



В плей-офф попадут по 6 лучших команд из каждой группы. Команды, которые займут 1−2 места, будут стартовать сразу с четвертьфинала финала, 3-6 места — с 1/8.

В предыдущем сезоне Прометей дошел до полуфинала еврокубка, где уступил турецкому Тюрк-Телеку.

Ранее сообщалось, что Международная федерация баскетбола применила новые санкции против сборных России и Беларуси.