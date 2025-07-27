Фанатов с флагами Украины и Грузии силой вывели с арены на ЧМ-2025 по фехтованию

В столице Грузии Тбилиси проходит чемпионат мира по фехтованию. На турнир в нейтральном статусе допустили российских и белорусских спортсменов , в том числе тех, кто связан с вооруженными силами РФ.

27 июля в Тбилиси возле Олимпийского дворца спорта состоялась акция протеста против допуска россиян. Активисты, в том числе и украинцы, сожгли флаг России, а перед этим запустили салют под отелем, где проживает сборная страны-террориста.

Протестовали и непосредственно на арене, где проходят соревнования. Российский пропагандистский телеканал Матч ТВ утверждает, что во время поединков россиянок Яны Егорян и Александры Михайловой три болельщика с грузинским и украинским флагами «начали громко выкрикивать различные лозунги, направленные, в частности, против россиян».

Охрана объекта вместе с грузинской полицией задержала этих болельщиков и силой вывела их с арены. За ее пределами протестующих отпустили — они остались стоять у входа.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) допустила к мировому первенству в нейтральном статусе спортсменов, которые имеют непосредственную связь с российскими вооруженными силами, в частности офицеров армии РФ Софью Великую и Яну Егорян. Федерация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску нейтральных атлетов.

