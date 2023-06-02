«Мечтала о больших достижениях». В результате ракетной атаки на Киев погибла 9-летняя дзюдоистка

2 июня, 14:33
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Виктория Ивашко (Фото:Михаил Кошляк via Instagram)

Виктория Ивашко (Фото:Михаил Кошляк via Instagram)

9-летняя девочка, которая погибла вместе с мамой в результате обстрела Киева в ночь на 1 июня, была дзюдоисткой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

Как стало известно, девочку зовут Виктория Ивашко и она несколько лет занималась дзюдо в спортивном клубе Judo Master.

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«Еще в минувшие выходные выходила на татами на соревнованиях в Киеве, получала свои первые победы, мечтала о больших достижениях. Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный… Но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо», — написал Кошляк.

Он также добавил, что в это же время Международная федерация дзюдо разрешает россиянам участвовать в турнирах.

«А тем временем дзюдоисты-военнослужащие армии РФ выходят на мировые татами при поддержке Международной федерации дзюдо, сегодня они стартуют на турнире олимпийской квалификации Гран При Душанбе. Мы хороним детей-дзюдоистов…», — подытожил Кошляк.

https://www.facebook.com/100064823839013/posts/pfbid02qDGRdcxyW3BbsBVxUQAxa7gJ5BGsDZVkFgSCyTbFigcB7ANchm7Ep3FtMQNzchhol/?sfnsn=mo

Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб 30-летний мастер спорт Украины по боксу Александр Онищенко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Киев Дзюдо ракетный обстрел ракетная атака

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