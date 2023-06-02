«Мечтала о больших достижениях». В результате ракетной атаки на Киев погибла 9-летняя дзюдоистка
Виктория Ивашко (Фото:Михаил Кошляк via Instagram)
9-летняя девочка, которая погибла вместе с мамой в результате обстрела Киева в ночь на 1 июня, была дзюдоисткой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.
Как стало известно, девочку зовут Виктория Ивашко и она несколько лет занималась дзюдо в спортивном клубе Judo Master.
«Еще в минувшие выходные выходила на татами на соревнованиях в Киеве, получала свои первые победы, мечтала о больших достижениях. Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный… Но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо», — написал Кошляк.
Он также добавил, что в это же время Международная федерация дзюдо разрешает россиянам участвовать в турнирах.
«А тем временем дзюдоисты-военнослужащие армии РФ выходят на мировые татами при поддержке Международной федерации дзюдо, сегодня они стартуют на турнире олимпийской квалификации Гран При Душанбе. Мы хороним детей-дзюдоистов…», — подытожил Кошляк.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб 30-летний мастер спорт Украины по боксу Александр Онищенко.