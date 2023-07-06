«Когда Россия будет гореть в аду?». Украинская призерка чемпионата мира отреагировала на российский обстрел Львова 6 июля, 12:52 Анастасия Новосад (Фото:Instagram)

Анастасия Новосад, которая является призером чемпионата мира по лыжной акробатике, жестко отреагировала на ночной ракетный удар Российской Федерации по дому во Львове.

Спортсменка опубликовала stories в своем Instagram, в котором написала, что не понимает, почему Россия до сих пор не горит в аду из-за своих поступков.

«Львов считается культурной столицей Украины.

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Российская бомба попала во львовское здание этой ночью. Не понимаю, когда это закончится. Когда Россия будет гореть в аду?" — написала Новосад.

Фото: Instagram

Ночью 6 июля во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Во Львове в дом попали осколки российской ракеты.

Отметим, что во львовском доме, который пострадал от обстрела, проживал лучший бомбардир львовских Карпат.

Ранее жена Усика тоже отреагировала на ракетный удар по Львову.