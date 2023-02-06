Американский боец смешанных единоборств жестоко избил любимца Путина в прощальном поединке — видео

6 февраля, 14:28
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Бейдер победил Емельяненко в первом раунде (Фото:Скриншот видео)

Бейдер победил Емельяненко в первом раунде (Фото:Скриншот видео)

Американский чемпион тяжелого веса в смешанных единоборствах Райан Бейдер победил российского бойца Федора Емельяненко, после чего тот объявил о завершении карьеры.

Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 290 в Инглвуде (США).

Американец в первом раунде повалил россиянина на помост и начал его сильно избивать кулаками, после чего вмешался рефери и остановил бой, зафиксировав нокаут.

Видео дня

https://twitter.com/BellatorMMA/status/1622082853683986435?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622082853683986435%7Ctwgr%5E12c454876220f55d517eb5eae1084cbbe488ac12%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fnews%2F613475-video-beyder-nokautiroval-fedora-emelyanenko-i-otpravil-ego-na-pensiyu%3Ffbclid%3DIwAR0fUnutrYaQn_odvVPztCD9ZuhbGv9xlX7a_eMC0w9I7V1R8f2EZMysEPA

После боя 46-летний Емельяненко объявил о завершении карьеры.

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Бейдер и Емельяненко уже встречались в октагоне в 2019 году, и тогда также победил американец.

Следует отметить, что Емельяненко был доверенным лицом Путина на последних президентских выборах в РФ, а сам диктатор неоднократно выражал свою приверженность бойцу.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, брат Федора Емельяненко, потерпел сенсационное поражение от блогера Святослава Коваленко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Смешанные единоборства MMA

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