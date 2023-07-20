«Номинальный майор». В Кремле отреагировали на отказ Елены Исинбаевой от воинского звания 20 июля, 23:08 Исинбаева и Шойгу (Фото:ЦСКА)

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом уехала из России жить в Испанию, за что на родине ее назвали предательницей.



Международный олимпийский комитет инициировал проверку в отношении Исинбаевой на соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.

Комиссия МОК по этике решила, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия в Украине.

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Сама Исинбаева заявила, что ее звание майор российской армии — «чисто номинальное», так как она никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Хотя очень часто фотографировалась в форме.

Кроме того, после переезда на Тенерифе бывшая спортсменка назвала себя «гражданином мира» и поудаляла из соцсетей поздравление с днем рождения министру обороны Сергею Шойгу в 2017 году, а также анонс ее поездки в аннексированный Крым в 2019 году.

Дмитрий Песков призвал не забывать о спортивных заслугах Елены Исинбаевой.

«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились.

Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Фото: ЦСКА