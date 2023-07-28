«Нацистка отработала свою пайку». В России истерика после геройского поступка Ольги Харлан 28 июля, 12:28 Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Знаменитая украинская саблистка отказалась пожать руку российской сопернице Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.



За неспортивное поведение Харлан получила дисквалификацию. «Никаких рукопожатий. Никогда. Поэтому так будет всегда», — объяснила свой поступок Ольга.

В поддержку Харлан выступила вся спортивная Украина.

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А вот в России началась истерика. К примеру, популярное издание АИФ оскорбило нашу спортсменку. «Поступок олимпийской чемпионки Ольги Харлан достоин представительницы нацистского государства — свою пайку она отработала на совесть», — цитата из АИФ.

«Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей, и за это президент МОК требует проявить к ней чуткость и деликатность. На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. Но к ней проявлять чуткость и деликатность поводов МОК не находит. Маски сброшены, масок больше нет, можно уж даже не имитировать улыбки. Добро пожаловать в тот самый нейтральный статус. Оруэлл бы вдохновился», — это слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

«Смирновой надо было сразу уходить с дорожки, а не ждать Харлан — чего перед ней унижаться? У них ни культуры, ни мозгов. Пора всех сдать в палату номер 6, чтобы там находились, а не на соревнования ездили. Что вот можно взять с бескультурных людей? Харлан понимает, что ей в Украине куска хлеба не дадут, если она руку россиянке пожмет», — такое заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова.

Поливая грязью Ольгу Харлан, в России почему-то молчат об истинной причине такого поступка украинской спортсменки: о войне, которую Россия ведет против Украины.