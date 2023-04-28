Матч не доиграли. Баскетболисты Реала и Партизана устроили жестокую драку в Евролиге — видео 28 апреля, 14:32 Победу в матче одержал Партизан (Фото:Eurohoops)

Четвертьфинальный матч Евролиги между мадридским Реалом и белградским Партизаном завершился массовой дракой между баскетболистами.

В конце матча при счете 95:80 в пользу Партизана игрок Реала Серхио Юль сфолил против баскетболиста гостей Кевина Пантера, после чего в конфликт вмешались баскетболисты обеих команд, устроив массовую драку.

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Рефери решили остановить матч, поскольку почти все игроки получили удаление. В итоге была зафиксирована победа Партизана, который повел в серии против Реала со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от национальной команды Сербии в матче чемпионата мира.