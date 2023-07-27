Судьи проигнорировали протест россиянки, которая требовала дисквалифицировать Харлан с чемпионата мира из-за «неуважения»

27 июля, 13:37
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Ольга Харлан прошла в следующий раунд (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Ольга Харлан прошла в следующий раунд (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

На чемпионате мира по фехтованию в Милане судьи оставили в силе победу украинки Ольги Харлан над россиянкой Анной Смирновой, которая подала протест после того, как украинка отказалась пожимать ей руку.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

По правилам Международной федерации фехтования, Харлан могли дисквалифицировать за «неуважение к сопернице».

Россиянка подала протест и более 50 минут ждала на дорожке, однако судьи не изменили своего решения и украинка прошла в следующий раунд, где будет соревноваться против Йоаны Илиевой из Болгарии.

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Сообщалось, что Россия и Беларусь не получили приглашения на Олимпийские игры-2024, однако это не означает, что спортсмены из этих стран не смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Президент МОК Томас Бах не исключил, что россияне и белорусы будут допущены к Олимпиаде в Париже как нейтральные спортсмены.

Ранее Минспорта разрешило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ольга Харлан Фехтование Чемпионат мира

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