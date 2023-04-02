Куча аварий и красные флаги: как завершился Гран-при Австралии в Формуле-1 2 апреля, 11:15 Ферстаппен рассматривает свой трофей (Фото:REUTERS/Darrian Traynor)

В Мельбурне завершился третий этап чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии. Победителем стал лидер общего зачета Макс Ферстаппен.



Гонка выдалась очень интересной и несколько раз прерывалась из-за аварий. Уже на девятом круге Гран-при Австралии остановили после аварии Александера Албона. Сам гонщик не пострадал, однако нужно было время для расчистки трассы от гравия и обломков.

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Еще раз красные флаги пилоты увидели после аварии Кевина Магнуссена, у которого слетело колесо болида в результате повреждения задней подвески. Сам гонщик не пострадал, но на трассе остались обломки от аварии.

А после рестарта на первом повороте трассы произошло сразу несколько аварий, в результате чего обе машины команды Альпин врезались в барьер.

В итоге Гран-при Австралии завершился за машиной безопасности.

Результаты гонки

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 58 кругов

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +0,179

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +0,769

4. Ланс Стролл (Астон Мартин) — +3,082

5. Серхио Перес (Ред Булл) — +3,320

6. Ландо Норрис (Макларен) — +3,701

7. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +4,939

8. Оскар Пиастри (Макларен) — +5,382

9. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — +5,713

10. Юки Цунода (Альфа Таури) — +6,052

11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +6,513

12. Карлос Сайнс (Феррари) — +6,594

Пьер Гасли (Альпин) — DNF

Эстебан Окон (Альпин) — DNF

Ник де Врис (Альфа Таури) — DNF

Логан Сарджент (Уильямс) — DNF

Кевин Магнуссен (Хаас) — DNF

Джордж Расселл (Мерседес) — DNF

Алекс Албон (Уильямс) — DNF

Шарль Леклер (Феррари) — DNF

Фото: REUTERS/Simon Baker

Зачет пилотов

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 69 очков

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 54

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 45

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 38

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 20

6. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 20

7. Джордж Расселл (Мерседес) — 18

8. Ландо Норрис (Макларен) — 8

9. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 6

10. Шарль Леклер (Феррари) — 6

11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 4

12. Оскар Пиастри (Макларен) — 4

13. Эстебан Окон (Альпин) — 4

14. Пьер Гасли (Альпин) — 4

15. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 2

16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 1

17. Кевин Магнуссен (Хаас) — 1

18. Алекс Албон (Уильямс) — 1

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 123 очка

2. Астон Мартин — 65

3. Мерседес — 56

4. Феррари — 26

5. Макларен — 12

6. Альпин — 8

7. Хаас — 7

8. Альфа Ромео — 6

9. Альфа Таури — 1

10. Уильямс — 1

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2022.