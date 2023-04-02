Куча аварий и красные флаги: как завершился Гран-при Австралии в Формуле-1
Ферстаппен рассматривает свой трофей (Фото:REUTERS/Darrian Traynor)
В Мельбурне завершился третий этап чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии. Победителем стал лидер общего зачета Макс Ферстаппен.
Гонка выдалась очень интересной и несколько раз прерывалась из-за аварий. Уже на девятом круге Гран-при Австралии остановили после аварии Александера Албона. Сам гонщик не пострадал, однако нужно было время для расчистки трассы от гравия и обломков.
Еще раз красные флаги пилоты увидели после аварии Кевина Магнуссена, у которого слетело колесо болида в результате повреждения задней подвески. Сам гонщик не пострадал, но на трассе остались обломки от аварии.
А после рестарта на первом повороте трассы произошло сразу несколько аварий, в результате чего обе машины команды Альпин врезались в барьер.
В итоге Гран-при Австралии завершился за машиной безопасности.
Результаты гонки
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 58 кругов
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +0,179
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +0,769
4. Ланс Стролл (Астон Мартин) — +3,082
5. Серхио Перес (Ред Булл) — +3,320
6. Ландо Норрис (Макларен) — +3,701
7. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +4,939
8. Оскар Пиастри (Макларен) — +5,382
9. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — +5,713
10. Юки Цунода (Альфа Таури) — +6,052
11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +6,513
12. Карлос Сайнс (Феррари) — +6,594
Пьер Гасли (Альпин) — DNF
Эстебан Окон (Альпин) — DNF
Ник де Врис (Альфа Таури) — DNF
Логан Сарджент (Уильямс) — DNF
Кевин Магнуссен (Хаас) — DNF
Джордж Расселл (Мерседес) — DNF
Алекс Албон (Уильямс) — DNF
Шарль Леклер (Феррари) — DNF
Зачет пилотов
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 69 очков
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 54
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 45
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 38
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 20
6. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 20
7. Джордж Расселл (Мерседес) — 18
8. Ландо Норрис (Макларен) — 8
9. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 6
10. Шарль Леклер (Феррари) — 6
11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 4
12. Оскар Пиастри (Макларен) — 4
13. Эстебан Окон (Альпин) — 4
14. Пьер Гасли (Альпин) — 4
15. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 2
16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 1
17. Кевин Магнуссен (Хаас) — 1
18. Алекс Албон (Уильямс) — 1
Кубок конструкторов
1. Ред Булл — 123 очка
2. Астон Мартин — 65
3. Мерседес — 56
4. Феррари — 26
5. Макларен — 12
6. Альпин — 8
7. Хаас — 7
8. Альфа Ромео — 6
9. Альфа Таури — 1
10. Уильямс — 1
Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2022.