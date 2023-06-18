Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по победам в Формуле-1 18 июня, 23:06 Ферстаппен выиграл гонку (Фото:REUTERS/Evan Buhler)

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады и переписал несколько рекордов.



Двукратный чемпион Формулы-1 одержал шестую победу в нынешнем сезоне и 41-ю в карьере. По общему количеству выигранных гонок Ферстаппен сравнялся с трехкратным чемпионом мира Айртоном Сенной.

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Ферстаппен и Сенна делят пятую строчку в истории по данному показателю. Выше располагаются Ален Прост (51), Себастьян Феттель (53), Михаэль Шумахер (91), Льюис Хэмилтон (103 победы).

А Ред Булл стал пятой командой в истории с сотней побед в Формуле-1. Ред Булл уступает по количеству побед Уильямсу (114), Мерседесу (125), Макларену (183) и Феррари (242).

Результаты Гран-при Канады

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 70 кругов

2. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +9,570

3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +14,168

4. Шарль Леклер (Феррари) — +18,648

5. Карлос Сайнс (Феррари) — +21,540

6. Серхио Перес (Ред Булл) — +51,028

7. Алекс Албон (Уильямс) — +1.00,813

8. Эстебан Окон (Альпин) — +1.01,692

9. Ланс Стролл (Астон Мартин) — +1.04,402

10. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +1.04,432

11. Оскар Пиастри (Макларен) — +1.05,101

12. Пьер Гасли (Альпин) — +1.05,249

13. Ландо Норрис (Макларен) — +1.08,363

14. Юки Цунода (Альфа Таури) — +1.13,423

15. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +1 круг

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — +1 круг

17. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1 круг

18. Ник де Врис (Альфа Таури) — +1 круг

Джордж Расселл (Мерседес) — DNF

Логан Сарджент (Уильямс) — DNF

Фото: REUTERS/Timothy A. Clary

Зачет пилотов

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 195 очков

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 126

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 117

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 102

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 68

6. Джордж Расселл (Мерседес) — 65

7. Шарль Леклер (Феррари) — 54

8. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 37

9. Эстебан Окон (Альпин) — 29

10. Пьер Гасли (Альпин) — 15

11. Ландо Норрис (Макларен) — 12

12. Алекс Албон (Уильямс) — 7

13. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 6

14. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 5

15. Оскар Пиастри (Макларен) — 5

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4

17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2

18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 321 очко

2. Мерседес — 167

3. Астон Мартин — 154

4. Феррари — 122

5. Альпин — 44

6. Макларен — 17

7. Альфа Ромео — 9

8. Хаас — 8

9. Уильямс — 7

10. Альфа Таури — 2