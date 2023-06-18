Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по победам в Формуле-1
Ферстаппен выиграл гонку (Фото:REUTERS/Evan Buhler)
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады и переписал несколько рекордов.
Двукратный чемпион Формулы-1 одержал шестую победу в нынешнем сезоне и 41-ю в карьере. По общему количеству выигранных гонок Ферстаппен сравнялся с трехкратным чемпионом мира Айртоном Сенной.
Ферстаппен и Сенна делят пятую строчку в истории по данному показателю. Выше располагаются Ален Прост (51), Себастьян Феттель (53), Михаэль Шумахер (91), Льюис Хэмилтон (103 победы).
А Ред Булл стал пятой командой в истории с сотней побед в Формуле-1. Ред Булл уступает по количеству побед Уильямсу (114), Мерседесу (125), Макларену (183) и Феррари (242).
Результаты Гран-при Канады
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 70 кругов
2. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +9,570
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +14,168
4. Шарль Леклер (Феррари) — +18,648
5. Карлос Сайнс (Феррари) — +21,540
6. Серхио Перес (Ред Булл) — +51,028
7. Алекс Албон (Уильямс) — +1.00,813
8. Эстебан Окон (Альпин) — +1.01,692
9. Ланс Стролл (Астон Мартин) — +1.04,402
10. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +1.04,432
11. Оскар Пиастри (Макларен) — +1.05,101
12. Пьер Гасли (Альпин) — +1.05,249
13. Ландо Норрис (Макларен) — +1.08,363
14. Юки Цунода (Альфа Таури) — +1.13,423
15. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +1 круг
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — +1 круг
17. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1 круг
18. Ник де Врис (Альфа Таури) — +1 круг
Джордж Расселл (Мерседес) — DNF
Логан Сарджент (Уильямс) — DNF
Зачет пилотов
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 195 очков
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 126
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 117
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 102
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 68
6. Джордж Расселл (Мерседес) — 65
7. Шарль Леклер (Феррари) — 54
8. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 37
9. Эстебан Окон (Альпин) — 29
10. Пьер Гасли (Альпин) — 15
11. Ландо Норрис (Макларен) — 12
12. Алекс Албон (Уильямс) — 7
13. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 6
14. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 5
15. Оскар Пиастри (Макларен) — 5
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4
17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2
18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2
Кубок конструкторов
1. Ред Булл — 321 очко
2. Мерседес — 167
3. Астон Мартин — 154
4. Феррари — 122
5. Альпин — 44
6. Макларен — 17
7. Альфа Ромео — 9
8. Хаас — 8
9. Уильямс — 7
10. Альфа Таури — 2