«Что же это происходит?» Ризатдинова попала в новую неприятность в Испании после нападения грабителей — фото

4 августа, 13:02
Сегодня с Ризатдиновой случилась новая беда (Фото:fb Anna Rizatdinova)

Сегодня с Ризатдиновой случилась новая беда (Фото:fb Anna Rizatdinova)

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике украинка Анна Ризатдинова рассказала о новой неприятности, с которой она столкнулась в Испании после нападения грабителей.

Бывшая спортсменка опубликовала пост в сторис Instagram, в котором сообщила о своих проблемах.

Так, Анна проинформировала, что после вчерашнего инцидента с ограблением она была оштрафована полицией на 300 евро за управление автомобилем в наушниках.

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Сегодня же с Ризатдиновой случилась новая беда — ей с двух сторон поцарапали автомобиль.

«Что происходит», — задала риторический вопрос бронзовая призерка Олимпийских игр.

Анна Ризатдинова via Instagram
Фото: Анна Ризатдинова via Instagram

Сообщалось, что Ризатдинова вернулась в Украину и сняла видео с таинственным возлюбленным.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Испания Художественная гимнастика Фото Анна Ризатдинова

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