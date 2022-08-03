Лишилась всех документов. Звезда украинского спорта подверглась нападению грабителей в Испании — фото 3 августа, 18:51 После пережитого у Ризатдиновой поднялась температура (Фото:instagram.com/anna_rizatdinova)

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике украинка Анна Ризатдинова подверглась нападению грабителей в Испании.

О неприятной новости бывшая спортсменка сообщила лично в сторис Instagram, опубликовав фото с разбитым окном в автомобиле.

В комментарии к кадру Анна написала: «Как я провела вчерашний день? С утра заболел ребенок. Потом, когда я вернулась к машине, стекло было выбито, украден рюкзак со всеми документами, два чемодана и купленные вещи в арендованную квартиру: от вилок до утюга.

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Была в полиции, в консульстве, заполнила кучу бумаг. А еще поменяла машину, так как она была арендована, слава Богу была полная страховка, и она покрыла все повреждения".

Также экс-спортсменка призналась, что после пережитого у нее начался жар и поднялась температура.

Фото: Анна Ризатдинова via Instagram

Сообщалось, что Ризатдинова вернулась в Украину и сняла видео с таинственным возлюбленным.

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