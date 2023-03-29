«Протирают штаны». Зозуля раскритиковал Гутцайта и НОК Украины за бездействие 29 марта, 12:14 Романа Зозулю не удивило решение МОК (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Украинский футболист испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля подверг критике Национальный олимпийский комитет Украины на фоне решения Международного олимпийского комитета допустить россиян и белорусов на соревнования под нейтральным статусом.

Зозуля опубликовал пост в своем аккаунте в Facebook, в котором раскритиковал НОК Украины за бездействие.

По словам футболиста, решение МОК его не удивило, однако НОК ничего не сделал, чтобы этого не произошло.

Видео дня

«Когда мы уже увидим, что они там не только штаны протирают, а занимаются своей прямой обязанностью? О возможном допуске вражеских спортсменов к соревнованиям стало известно месяц назад, но за это время олимпийский комитет убежища бывших регионалов не сделал ничего, чтобы этого не допустить», - заявил Зозуля.

В частности, Зозуля обвинил и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, заявившего, что удалось добиться отложения решения по участию россиян и белорусов в Олимпиаде.

«Спасибо, повеселили. Действительно, сегодняшнее решение МОК касается международных соревнований, но не Олимпийских Игр — 2024. Тем не менее камешек в фундамент допуска представителей стран-агрессорок на Олимпиаду уже заложен. Этакая тренировка перед основным турниром. А что там и куда отложил Гутцайт, пока точно не известно», — добавил футболист.



Ранее Томас Бах еще раз призвал допустить россиян и белорусов на Олимпиаду 2024 года.

