«Протирают штаны». Зозуля раскритиковал Гутцайта и НОК Украины за бездействие

29 марта, 12:14
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Романа Зозулю не удивило решение МОК (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Романа Зозулю не удивило решение МОК (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Украинский футболист испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля подверг критике Национальный олимпийский комитет Украины на фоне решения Международного олимпийского комитета допустить россиян и белорусов на соревнования под нейтральным статусом.

Зозуля опубликовал пост в своем аккаунте в Facebook, в котором раскритиковал НОК Украины за бездействие.

По словам футболиста, решение МОК его не удивило, однако НОК ничего не сделал, чтобы этого не произошло.

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«Когда мы уже увидим, что они там не только штаны протирают, а занимаются своей прямой обязанностью? О возможном допуске вражеских спортсменов к соревнованиям стало известно месяц назад, но за это время олимпийский комитет убежища бывших регионалов не сделал ничего, чтобы этого не допустить», - заявил Зозуля.

В частности, Зозуля обвинил и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, заявившего, что удалось добиться отложения решения по участию россиян и белорусов в Олимпиаде.

«Спасибо, повеселили. Действительно, сегодняшнее решение МОК касается международных соревнований, но не Олимпийских Игр — 2024. Тем не менее камешек в фундамент допуска представителей стран-агрессорок на Олимпиаду уже заложен. Этакая тренировка перед основным турниром. А что там и куда отложил Гутцайт, пока точно не известно», — добавил футболист.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Rs8nHjtsso6mYxGkXLXe3v2aADmgEXMd5LppfWCWbh64jM2uUeRyAN7jBfM1M3rHl&id=100009789399084

Ранее Томас Бах еще раз призвал допустить россиян и белорусов на Олимпиаду 2024 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   НОК Украины МОК Роман Зозуля

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