«Это любовь». Звездная пара украинского спорта поделилась романтическими кадрами из Парижа — видео
Ранее Михаил и Марина устроили фотосессию на крыше дома в Париже (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)
Звездная пара украинского спорта в лице пловца Михаила Романчука и легкоатлетки Марины Бех-Романчук поделилась романтическими кадрами из Парижа.
Видео из столицы Франции титулованная прыгунья в длину опубликовала в Instagram.
В ролике пловец и легкоатлетка сошлись в нежном поцелуе на фоне Эйфелевой башни.
«Да! Это любовь!» — кратко написала Марина в комментарии к своему посту.
Романчук — двукратный олимпийский призер Токио-2020, многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира. Его жена — чемпионка Европы и призерка чемпионата мира.
Ранее Михаил и Марина устроили фотосессию на крыше дома в Париже.