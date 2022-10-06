«Это любовь». Звездная пара украинского спорта поделилась романтическими кадрами из Парижа — видео 6 октября, 20:15 Ранее Михаил и Марина устроили фотосессию на крыше дома в Париже (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)

Звездная пара украинского спорта в лице пловца Михаила Романчука и легкоатлетки Марины Бех-Романчук поделилась романтическими кадрами из Парижа.

Видео из столицы Франции титулованная прыгунья в длину опубликовала в Instagram.

В ролике пловец и легкоатлетка сошлись в нежном поцелуе на фоне Эйфелевой башни.

«Да! Это любовь!» — кратко написала Марина в комментарии к своему посту.

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Романчук — двукратный олимпийский призер Токио-2020, многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира. Его жена — чемпионка Европы и призерка чемпионата мира.

Ранее Михаил и Марина устроили фотосессию на крыше дома в Париже.