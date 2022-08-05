Озвучена причина такого решения. Звезду украинского плавания не допустили к выступлениям на открытой воде на чемпионате Европы

5 августа, 12:08
Ранее Романчук выиграл единственную медаль Украины на чемпионате мира в ОАЭ (Фото:НОК via Facebook)

Ранее Романчук выиграл единственную медаль Украины на чемпионате мира в ОАЭ (Фото:НОК via Facebook)

Звездный украинский пловец Михаил Романчук не сможет выступить на открытой воде на предстоящем чемпионате Европы в Риме, сообщает Суспильне спорт.

Таким образом, на континентальном первенстве двукратный призер Олимпиады-2020 выступит только в бассейне.

Сам Михаил, который начал выступать на открытой воде только в этом году, объяснил такое решение регламентом соревнований.

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«Между двумя чемпионатами Европы ты должен выступить хотя бы на одном Кубке Европы на открытой воде. В связи с тем, что я начал выступать на открытой воде в конце мая, с этого момента был только один старт: в Сербии, как раз в те даты, когда я был на тренировочном сборе в Испании. Я не смог туда отправиться.

Украинская федерация подавала запрос, чтобы меня подтвердили, несмотря на эти правила. Но, несмотря на этот запрос, европейская федерация не дала мне разрешение выступить на Евро-2022 на открытой воде", — рассказал Михаил.

Ранее Романчук выиграл единственную медаль Украины на чемпионате мира в ОАЭ.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Чемпионат Европы Плавание Михаил Романчук

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