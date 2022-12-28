Разгоняется до 412 км/ч. Легенда Формулы-1 приобрел самый быстрый электрокар в мире — фото

28 декабря, 23:06
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Во сколько ему обошлось авто немец не сообщил (Фото:Нико Росберг via Instagram)

Во сколько ему обошлось авто немец не сообщил (Фото:Нико Росберг via Instagram)

Бывший гонщик Формулы-1 немец Нико Росберг приобрел самый быстрый электрокар в мире.

Машиной чемпион мира в королевских автогонках 2016 года похвастался в Instagram.

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Нико опубликовал фото, на котором он стоял рядом со своим новым автомобилем.

«Я впервые прокатился на своем Rimac Nevera по горам Монако. С максимальной скоростью 412 км/ч это официально самый быстрый серийный электромобиль в мире! Феноменальный опыт — буквально гоночная машина», — написал бывший гонщик в комментарии к посту.

Видео дня

Во сколько ему обошлось авто, немец не сообщил, но известно, что этот электрокар имеет мощность более 1900 лошадиных сил.

Сообщалось, что на аукционе в швейцарской Женеве продали болид Ferrari F2003-GA немецкого экс-гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Формула-1 Нико Росберг Электрокар Фото

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