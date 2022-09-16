Отомстил за оскорбления. Скандальный боец MMA нокаутировал блогера во время интервью — видео

16 сентября, 14:00
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В последнее время Садек часто критиковал бойца MMA (Фото:Скриншот видео)

В последнее время Садек часто критиковал бойца MMA (Фото:Скриншот видео)

Скандальный польский боец смешанных единоборств Амадеуш Рослик во время интервью отправил в нокаут блогера Садека.

Последний отвечал на вопросы журналистки Моники Ласковской. В один из моментов в интервью ворвался Рослик и нанес удар кулаком в лицо блогеру.

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Блогеру потребовалось несколько секунд, чтобы подняться, прийти в себя и продолжить общение с журналисткой.

Видео дня

https://twitter.com/BloodyElbow/status/1570138557901316096

В последнее время Садек часто критиковал бойца MMA, а также нелицеприятно высказывался о семье Амадеуша.

Сам Рослик не в первый раз попадает в скандал. Ранее его дисквалифицировали за удары ногами по лежащему сопернику.

Сообщалось, что легенду российского MMA Александра Шлеменко, поддержавшего войну против Украины, нокаутировали за 20 секунд.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Польша Видео Смешанные единоборства Нокаут MMA

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