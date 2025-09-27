«Позорное решение». В Украине отреагировали на возвращение флага и гимна России на Паралимпиаду-2026

Читайте также: Украинский тренер по легкой атлетике погиб в боях под Покровском

Это означает, что на зимних Паралимпийских играх 2026 года российские паралимпийцы будут участвовать под флагом и гимном РФ и с другими национальными атрибутами.

На генассамблее МПК в Сеуле за полное восстановление членства России проголосовали 91 делегат, против — 77, сообщается в релизе комитета.

Реклама

МИД Украины и Минмолодьспорта выступили с совместным заявлением, назвав решение Генеральной Ассамблеи позорным.

«Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле, которым она решила не продолжать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и Российской Федерации.

Ограничения, в частности в отношении российского параолимпийского комитета, действовали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Российское вторжение продолжается, как и российские зверства против украинцев, но Генеральная Ассамблея МПК почему-то решила изменить свою позицию. На самом деле единственное, что изменилось, это потеря функционерами МПК остатков совести.

Кроме того, такой «разворот» происходит на фоне отказа России от мира и эскалации террора против украинцев и провокаций против других европейских стран. Он фактически поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российского и белорусского режимов в то время, когда все международное сообщество работает над повышением давления на Москву ради побуждения ее к миру.

Решение МПК втягивает международный спорт в политику и пропаганду войны, ведь еще с советских времен Москва использует спорт как инструмент пропаганды. Известные российские и белорусские тренеры и спортсмены выражают откровенную поддержку вооруженной агрессии России против Украины, выступают в пропагандистских мероприятиях путинского режима. Многие «паралимпийцев» из России и Беларуси принимали непосредственное участие в кровавой войне против украинского народа, прославившись своим «героизмом» и жестокостью.

Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институты, всех спортсменов и тренеров, которые не потеряли моральный компас, осудить это позорное решение и требовать его изменения. Обращаемся к Италии с призывом не допустить появления российских флагов, под которыми сегодня убивают украинцев, во время соревнований. Российские и белорусские спортсмены и их символика не имеют права возвращаться на международные спортивные соревнования пока Россия не прекратила геноцидную войну против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия и Беларусь были частично отстранены в 2022 году после полномасштабного вторжения, а на летних Паралимпийских играх-2024 они выступали в нейтральном статусе.

Кстати, российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо 2026 года только как «нейтральные» атлеты.

Ранее мы писали, что Матвей Бедный заговорил о возможном бойкоте Паралимпиады-2026 после возвращения РФ флага и гимна.