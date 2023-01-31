Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх вместе со спортсменами из России и Беларуси 31 января, 19:18 МОК не исключает участие россиян и беларусов в Олимпийских играх 2024 года под «нейтральным флагом» (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года, если к ним допустят спортсменов из России и Беларуси. Об этом заявил президент олимпийского комитета страны Жорж Тикмер в комментарии LTV.

«Позиция Латвии такова — если бы игры состоялись сейчас и в них участвовали бы спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии не поехала бы на эти игры. Мы надеемся, что война закончится, Украина победит. Это будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Разумеется, в этом случае латвийские спортсмены тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх», — сказал Тикмер.



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Как сообщает Delfi, Латвийский олимпийский комитет хочет предложить спортивным федерациям страны призвать международные федерации не допускать российских и беларусских спортсменов к квалификационным соревнованиям Олимпийских игр.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна может выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета, если тот пустит россиян и беларусов на соревнования.

Ранее в МОК заявили, что готовы допустить российских и беларусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.

27 января президент МОК Томас Бах сообщил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе и российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».



Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и беларусских спортсменов.



Реагируя на позицию главы МОК, президент Владимир Зеленский пригласил его в разрушенный российскими оккупантами Бахмут, «чтобы он своими глазами увидел, что нейтральности не существует». Он также сказал, что Украина начинает марафон для очистки международных олимпийских структур от «лицемерия и попыток „вытянуть“ в мировой спорт представителей государства-террориста».



Во время переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном он подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх 2024 в Париже.



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