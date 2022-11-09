«Шойгу, что с лицом?». Олимпийский чемпион отреагировал на приказ об отступлении российских войск из Херсона

9 ноября, 18:04
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Беленюк выразил восхищение ВСУ (Фото:Жан Беленюк via Instagram)

Беленюк выразил восхищение ВСУ (Фото:Жан Беленюк via Instagram)

Украинский олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Жан Беленюк отреагировал на приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу отступать из Херсона и отводить войска за Днепр.

Беленюк опубликовал пост в своем Telegram-канале, где выразил восхищение Вооруженными силами Украины и потроллил министра обороны страны-агрессора.

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«Херсон — это Украина! Шойгу, что с лицом? Слава ВСУ!» – написал Беленюк.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили коллегу и знакомого Жана Беленюка Дмитрия Шпака.

Перед этим Беленюк сообщил, что на войне погиб его друг Иван Самовюк.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сергей Шойгу Херсон Война в Украине Жан Беленюк

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