«Шойгу, что с лицом?». Олимпийский чемпион отреагировал на приказ об отступлении российских войск из Херсона 9 ноября, 18:04 Беленюк выразил восхищение ВСУ (Фото:Жан Беленюк via Instagram)

Украинский олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Жан Беленюк отреагировал на приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу отступать из Херсона и отводить войска за Днепр.

Беленюк опубликовал пост в своем Telegram-канале, где выразил восхищение Вооруженными силами Украины и потроллил министра обороны страны-агрессора.

«Херсон — это Украина! Шойгу, что с лицом? Слава ВСУ!» – написал Беленюк.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили коллегу и знакомого Жана Беленюка Дмитрия Шпака.

Перед этим Беленюк сообщил, что на войне погиб его друг Иван Самовюк.